Играющему Супермена актеру запретили сбривать усы

Авторам супергеройского фильма «Лига справедливости» пришлось снимать Генри Кавелла, исполнителя роли Супермена, с усами. Актер не может их сбрить согласно контракту с создателями шестой части шпионской франшизы «Миссия: невыполнима», сообщает Variety.

Отмечается, что растительность на лице Супермена будет удалена при помощи компьютерных технологий.

«Лига справедливости» режиссера Джосса Уидона выйдет в российский прокат 16 ноября. Картина рассказывает о том, как Бэтмен собирает команду из Чудо-женщины, Флэша, Аквамена и Киборга, чтобы противостоять злодею Степпенвулфу. Супермен, погибший в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», по-видимому, вернется к жизни.

«Миссия: невыполнима 6» Кристофера Маккуорри появится на экранах 26 июля 2018 года. Кавелл исполнит в ней главную роль. В ленте также снимутся Том Круз, Ребекка Фергюсон и Джереми Реннер.

Помимо «Бэтмена против Супермена» Генри Кавилл играл супергероя в картине «Человек из стали». Он также снялся в фильмах «Агенты А.Н.К.Л.», «Будь что будет», «Звездная пыль» и сериале «Чисто английские убийства».