Украинский боксер Каштанов получил российское гражданство

Бывший временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Станислав Каштанов получил российское гражданство. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

«Этот процесс шел достаточно давно, хорошо, что он завершился. Я всегда чувствовал себя в России как дома, а не как в каком-то чужом месте. Конечно, мой дом в Донецке, но здесь все в перспективе, и я работаю для этого», — заявил спортсмен.

Боксер также сообщил, что планирует провести еще один бой в этом году. Последний раз он выходил на ринг 22 июля в Москве, победив судейским решением белоруса Сергея Хомицкого.

Каштанов — уроженец Донецка. С 2015 года проживает в Серпухове. С этого момента боксер провел в России шесть поединков, победив в пяти из них. Еще один закончился поражением. Всего в активе 32-летнего Каштанова 36 побед (21 нокаутом) и два поражения.