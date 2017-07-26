Китайский вор нарядился обмотался шторой ради обмана камеры видеонаблюдения

Китаец из города Цзинцзянь (провинция Фуцзянь) обмотался шторой, чтобы ограбить дом. Кадры публикует Shanghaiist.

Сначала мужчина взобрался по лестнице и заглянул за угол, где его и засняла камера. Увидев ее, он все равно решил замаскироваться: за 20 минут он успел срезать штору на первом этаже здания и сделать из нее импровизированный костюм. В нем он и прошел перед камерой.

Полиция поймала мужчину и выяснила, что украсть из здания ему ничего не удалось. В ходе допроса он, однако, признался в других преступлениях, его задержали.