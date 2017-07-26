Пассажира поезда наказали за засовывание денег в рот попутчика

Суд в Великобритании оштрафовал пассажира поезда за то, что тот засунул деньги в рот своему попутчику. Об этом пишет The Telegraph.

Инцидент произошел в ноябре 2016 года, однако приговор 69-летнему Лесли Гилмеру (Leslie Gilmer) вынесли только 24 июля 2017-го. Пенсионер направлялся из Лондона в город Эксетер на юго-западе Англии в вагоне стандартного класса.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Во время путешествия Гилмер неоднократно наведывался в вагон первого класса, чтобы пить бесплатное красное вино и пробовать закуски, предназначавшиеся только для пассажиров этой секции поезда.

В итоге ехавший первым классом адвокат Питер Эллис (Peter Ellis) попросил мужчину прекратить вести себя подобным образом. В ответ Гилмер набросился на него и засунул ему в рот банкноту достоинством в 10 фунтов, нецензурно оскорбив при этом.

В ходе судебного процесса пенсионер заявил, что применил силу к юристу, так как тот обвинил его в воровстве еды. Сам Гилмер отрицает, что крал закуски в поезде.

В итоге суд признал мужчину виновным в нападении и приговорил к штрафу в размере 1740 фунтов (более 136 тысяч рублей). Гилмер заявил, что не согласен с таким решением. «Я бы не доверил этим судьям даже мойку машин», — отметил британец.