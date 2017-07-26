Американский гонщик представил шлем с автоматической подачей конфет

Американский пилот Кайл Буш, выступающий в гоночной серии NASCAR, представил шлем с автоматической подачей конфет ко рту. Об этом сообщает портал For the win. Видео было опубликовано на странице спортсмена в Facebook.

Презентация прошла в Индианаполисе, где Буш дважды одерживал победы (в 2015 и 2016 годах). Устройство сработало не идеально, несколько конфет высыпалось мимо, но большинство достигло цели.

Гонку в Индианаполисе, которая прошла в воскресенье, Буш провел в обычном шлеме, и не смог финишировать, попав в аварию.

19 марта Кайл Буш дал четыре идентичных ответа на разные вопросы журналистов.