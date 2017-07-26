Трамп умолк после появления флага Советского Союза

Видео: Robert Kraychik / YouTube

Во время выступления президента США Дональда Трампа в штате Огайо молодой человек развернул советский флаг с желтым серпом и молотом и звездой на красном фоне. Полотнище у него вырвали из рук, потом парня скрутили и увели полицейские. Видео доступно на YouTube.

Хозяин Белого дома вынужден был прервать выступление из-за инцидента. После того как нарушитель спокойствия покинул мероприятие, Трамп сказал: «Мальчик, он молод, он возвращается домой к маме». Участники митинга встретили эти слова аплодисментами. Затем хозяин Белого дома добавил: «Он в беде. И я готов поспорить, что его мама проголосовала за нас, верно?»

В апреле в ходе выступления Трампа в Пенсильвании кто-то подбросил в воздух несколько российских флажков.