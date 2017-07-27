Симулировавший в отделении полиции избиение тамбовчанин получил год условно

Суд приговорил к году лишения свободы условно жителя Тамбовской области, который заявлял, что его избили полицейские. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в четверг 27 июля.

В ходе следствия было установлено, что 36-летний житель Мордовского района симулировал побои, самостоятельно ударившись головой о стену и скамейку в дежурной части отдела полиции 26 января. Таким образом он хотел создать стражам порядка «проблемы в служебной деятельности».

На следующий день, 27 января, мужчина обратился в полицию с заявлением о побоях. Однако, после проверки, дело было возбуждено в отношении него самого по статье «заведомо ложный донос о совершении преступления», предусматривающей до двух лет лишения свободы.

В конце апреля в Амурской области мужчина, доставленный в отделение МВД, избил себя с целью оговорить полицейских. Он несколько раз ударился головой о металлическую решетку, стену и пол в коридоре здания. После этого он написал заявление о привлечении сотрудников полиции к уголовной ответственности.