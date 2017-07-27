В Салехарде резко сократилось число обращений жителей к властям

Число обращений жителей Салехарда к властям сократилось на четверть, по сравнению с прошлым годом: с 1343 до 1009, пишет yamal.kp.ru в четверг 27 июля

Чаще всего людей беспокоят вопросы в сфере ЖКХ — 433 заявления.

При этом, горожане по-прежнему предпочитают писать в администрацию на бумаге, хотя число электронных заявок растет. Через интернет свои просьбы направили 110 горожан

Судя по обращениям, салехардцы заботят вопросы образования, трудоустройства и соцобеспечения. Чаще других, из льготных категорий, к властям обращаются инвалиды и многодетные семьи.

В октябре 2016 года сообщалось, что более 100 малоимущих семей (суммарный доход которых не достигает прожиточного минимума - 10 тысячи рублей) в Салехарде заключили контракт с органами соцзащиты, по которому они сами разрабатывают детализированную программу социальной адаптации и получают для ее реализации целевую материальную помощь.