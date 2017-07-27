На Сардинии взорвали вход в приют для мигрантов

В небольшой коммуне Доргали на итальянском острове Сардиния неизвестные взорвали вход в приют для мигрантов. Об этом сообщает Rai News.

В результате инцидента пострадали два постояльца — выходцы из Нигерии. Всего в центре размещения проживают 64 человека.

Взрыв полностью уничтожил вход в приют и частично разрушил забор. По данным полицейских, злоумышленники использовали взрывчатку, применяемую при карьерных работах.

В правоохранительных органах сообщили, что ранее в коммуне не было отмечено конфликтов между коренными жителями и постояльцами центра для мигрантов.

16 декабря прошлого года один человек стал жертвой пожара в приюте для беженцев под Парижем. Различные травмы и повреждения получили 14 постояльцев. Всего из здания были эвакуированы 300 жильцов, они были переведены в центр размещения Красного Креста. В полиции не исключили, что причиной пожара мог быть поджог.