Замглавы Минстроя посетовал на лень крымских чиновников

Заместитель главы Минстроя России Андрей Чибис, который приехал в Крым, чтобы проконтролировать расселение аварийных домов, выразил недовольство работой местных чиновников. Об этом он в субботу, 29 июля, написал в своем Facebook.

«Вскрылся целый ряд проблем, разговор вышел очень жесткий, местные чиновники продемонстрировали катастрофически низкий уровень компетенции, лень и безразличие. Удивительно, что для выполнения своих прямых обязанностей некоторым нашим коллегам необходим визит федерального чиновника», — заявил Чибис.

Он пообещал лично следить за выполнением обязательств по переселению жителей Крыма из бараков. Кроме того, Чибис признался, что принес крымчанам извинения за непрофессионализм коллег.

Ранее 28 июля крупнейшие города Республики Крым и город федерального значения Севастополь остались без электричества. Расследование причин аварии, обесточившей полуостров, проводит Минэнерго.