Умер бывший посол России во Франции Юрий Рыжов

В Москве скончался российский дипломат и ученый Юрий Рыжов. Об этом в субботу, 29 июля, сообщается на сайте Московской Хельсинкской группы.

«Московская Хельсинкская Группа выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича и скорбит вместе с ними», — говорится в сообщении.

Общественному деятелю было 86 лет.

Прощание состоится в Сахаровском центре, дата и время церемонии пока не уточняются.

Рыжов был чрезвычайным и полномочным послом России во Франции в 1992-1999 годах. Кроме того, занимал посты народного депутата СССР, члена президиума Верховного Совета СССР. Ему также предлагалась должность премьер-министра при президенте России Борисе Ельцине, однако он от нее отказался.

Юрий Рыжов — академик РАН, почетный член Международной инженерной академии. Также известен своей правозащитной деятельностью. В частности, являлся создателем Общественного комитета защиты ученых.