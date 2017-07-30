Австралийские власти сообщили о предотвращении теракта на борту самолета

Полиция Австралии провела спецоперацию по предотвращению террористического акта,в ходе которого заговорщики планировали уничтожить самолет. Об этом заявил премьер-министр страны Малкольм Тернбулл, передает BBC News в воскресенье, 30 июля.

В ходе обысков в Сиднее и его пригородах арестованы четверо подозреваемых. Отмечается, что у них были изъяты материалы, которые можно использовать для изготовления взрывного устройства.

По словам комиссара федеральной полиции Австралии Эндрю Колвина, задержанные, предположительно, были вовлечены в «исламистский заговор».

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«Недавно правоохранительным органам стало известно, что несколько человек в Сиднее планируют совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщил он. Колвин добавил, что подробности планировавшейся атаки не известны полиции, поэтому расследование скорее всего займет много времени.

При этом женщина из пригорода Сиднея, мужа и сына которой арестовали, отрицает, что они могли быть как-то причастны к террористической деятельности.

В австралийских аэропортах введены дополнительные меры безопасности.