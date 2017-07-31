Газета Верховной Рады рассказала об «историческом» заплыве баржи с арбузами

Официальная газета Верховной Рады «Голос Украины» в понедельник, 31 июля, в свежем номере разместила материал об отправке по Днепру в Киев баржи с 250 тоннами арбузов.

«Впервые за последние четырнадцать лет на Херсонщине смогли возобновить доставку арбузов в Киев водным транспортом. С нового терминала возле города Голая Пристань отправилась баржа, с помощью которой четыре здешних фермерских хозяйства отправили в столицу Украины почти триста тонн выращенной сладкой ягоды. Пресс-служба Херсонской облгосадминистрации назвала это событие "историческим"», — отмечается в публикации.

Портал Gazeta.ua уточняет, что баржа заменит около 50 фур. Расстояние от города отправления до украинской столицы — 750 километров. Ожидается, что баржа прибудет в Киев через 4,5 суток.

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович на своей странице в Facebook высмеял отправку судна. «Ну наконец-то и эта власть может похвастаться выдающимся достижением! А то все только переименовывают. А тут вот — впервые!» — написал он.

3 июля Европейская бизнес-ассоциация (European Business Association, EBA) опубликовала данные опроса украинских предпринимателей. Согласно исследованию, индекс инвестиционной привлекательности Украины в первом полугодии 2017 года составил 3,15 балла по пятибалльной шкале. В числе позитивных факторов отмечены стабильный курс гривны, адаптация к нормам Европейского союза, введение безвизового режима с ЕС. Кроме того, респонденты указали на успехи Украины в развитии онлайн-сервисов, открытости государственных данных, упрощении выдачи разрешений при строительстве.