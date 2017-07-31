В Ростовской агломерации завершен ремонт свыше 40 километров автодорог

В Ростовской области завершен ремонт 18 участков автодорог регионального значения общей протяженностью 42,8 километров. Работы выполнены в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщил «Ленте.ру» министр транспорта региона Андрей Иванов.

Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», разработанный Минтрансом России, направлен на обеспечение безопасного, качественного и эффективного транспортного обслуживания городских агломерации. В его реализации участвует и Ростовская область.

Общее финансирование мероприятий проекта на 2017 год в регионе предусмотрено в объеме 2,4 миллиарда рублей. Стоит задача отремонтировать в текущем году более 150 километров автотрасс. В 2018 году в рамках проекта планируется отремонтировать свыше 110 километров дорог Ростовской агломерации. В итоге за два года реализации федерального проекта доля автодорог в Ростовской агломерации, соответствующих нормативам, составит не ниже 63 процентов.

В ближайшие месяцы основные усилия будут сосредоточены на ремонте и строительстве автодорожной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Это имеет особое значение, поскольку летом будущего года город примет матчи ЧМ-2018 по футболу, подчеркнул губернатор Василий Голубев.

Городские власти сформировали программу работ, которая включает 83 объекта, протяженностью 112,4 километра на площади более 1,5 миллиона квадратных метров. При этом три объекта автодорожной инфраструктуры города включены в программу дополнительно, благодаря экономии финансовых ресурсов, полученной за счет процедуры торгов.

В настоящее время выполнены работы на 20 объектах дорожной инфраструктуры на площади более 292,4 тысяч квадратных метров. В частности, ремонтирована проезжая часть улиц Каширская, Курчатова – Днепропетровская, Пржевальского, Стартовая — Комарова и других. В воскресенье, 30 июля, открылось движение по центральной полосе путепровода по проспекту Стачки.

В городской администрации подчеркивают, что отставания от графика ремонта дорог и тротуаров Ростова-на-Дону нет. Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», в соответствии с поручением главы региона, должны быть завершены, до 1 сентября, а ремонт мостов, путепроводов, тротуаров — до 30 октября.

Подготовка к ЧМ-2018 хороший повод привести дорожное хозяйство области в порядок, считает губернатор Василий Голубев. «Спортивное мероприятие пройдет, а отремонтированные дороги, новые мосты, магистрали и развязки останутся жителям наследием мундиаля», — подчеркнул он.

