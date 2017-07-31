В Забайкалье началась внезапная проверка войск Восточного военного округа

Около восьми тысяч военнослужащих, 50 самолетов и вертолетов и более 3000 единиц вооружения, военной и специальной техники принимаю участие во внезапной проверке войск Восточного военного округа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Минобороны. Маневры проходят на полигоне Цугол в Забайкалье.

«В ходе мероприятий военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, совершили марш на расстояние в 150 километров и с ходу преодолели водную преграду — реку Онон. Во время совершения марша боевую технику прикрывали ударные вертолеты Ми-24», — сообщили в военном ведомстве.

Войска форсировали реку Онон по наплавному понтонному мосту. На другой берег переправились боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, самоходные артустановки и другая тяжелая техника.

В 2013 году в России была возобновлена практика внезапных проверок боевой готовности вооруженных сил. В ряде случаев в их рамках проводятся масштабные учения оперативно-стратегического уровня с участием десятков тысяч военнослужащих и привлечением наземной военной техники разных классов, а также сил флота и ВВС.