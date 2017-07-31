WikiLeaks опубликовал более 21 тысячи писем штаба Макрона

Ресурс разоблачителей WikiLeaks опубликовал более 21 тысячи писем избирательного штаба французского президента Эммануэля Макрона. Соответствующее объявление размещено в Twitter организации. Архив с возможностью поиска доступен на сайте.

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В опубликованном архиве содержатся письма, отправленные и полученные в период с 20 марта 2009 года по 24 апреля 2017-го. Всего организацией получено 71,484 тысячи сообщений штаба, однако достоверно установлена подлинность лишь 21,075 тысяч.

Макрон, лидер движения «Вперед!», одержал победу на выборах в стране 7 мая после подсчета результатов второго тура. Он получил 66,06 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,94 процента. Еще 3 миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а один миллион их испортили.