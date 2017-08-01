Подписан закон о пенсионном обеспечении детей с неизвестными родителями

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал федеральный закон, касающийся пенсионного обеспечения детей, родители которых неизвестны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Закон был разработан в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Причиной подготовки этого документа стало то, что дети, родители которых неизвестны, или проще говоря «подкидыши», в части финансовых возможностей при выходе из организаций для детей-сирот или по окончании образовательных учреждений изначально поставлены в неравное материальное положение даже по сравнению с детьми-сиротами — они не имеют права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.

Закон вводит с 2018 года новый вид социальной пенсии для данной категории детей. Таким образом, дети, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию в таком же размере что и дети, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца.

Согласно подписанному закону, к числу получателей нового вида пенсии относятся дети, государственная регистрация рождения которых произведена на основании поданного органом внутренних дел, органом опеки и попечительства либо медицинской организацией, воспитательной организацией или организацией соцобслуживания заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка или о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов.

Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будет выплачиваться в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста в случае, если они обучаются по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет.

В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ребенок был усыновлен.

Федеральный закон принят Госдумой 7 июля и одобрен Советом Федерации 12 июля.