ПФР внес данные о всех детях-инвалидах России в федеральный реестр

Пенсионный фонд России (ПФР) завершил работу по внесению информации о всех детях-инвалидах страны в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ПФР.

«Мы ввели всех детей, уже эта информация есть в личных кабинетах, уже информация позволяет проанализировать обеспеченность детей техническими средствами реабилитации и иными средствами», — прокомментировал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

Он добавил, что в настоящее время начинается работа с регионами и другими федеральными ведомствами по внесению полной информации по оставшимся категориям инвалидов.

С 1 января 2017 года в России запущен Федеральный реестр инвалидов. Данные реестра позволят выявить категории инвалидов, для которых характерны проблемы при трудоустройстве, еще до обращения гражданина в органы службы занятости. Оператором Федерального реестра является Пенсионный фонд России.

На первом этапе работы реестра, с 1 января 2017 года, в нем содержатся сведения, находящиеся в информационных системах федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, ПФР, Фонда социального страхования, Роструда, министерства здравоохранения, министерства образования и науки. Остальные сведения будут размещаться начиная с 1 января 2018 года.

Для формирования реестра разработана информационная система, которая предусматривает доступ к личному кабинету для каждого инвалида. В нем отражается информация о денежных выплатах, мерах социальной поддержки инвалида, о ходе реализации его индивидуальной программы реабилитации.

