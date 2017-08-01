В Сирии задержаны воевавшие на стороне ИГ шведские подданные

Бойцы отрядов курдского ополчения (YPG) задержали на севере Сирии несколько выходцев из скандинавских стран. Их подозревают в участии в боевых действиях на стороне террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает радиостанция Sveriges.

Материалы по теме Домашнее насилие Европейские политики не знают, что делать с возвращающимися с джихада гражданами

Число пойманных боевиков не уточняется, но известно, что среди них есть подданные Швеции.

По данным шведской полиции безопасности (SAPO), за последние шесть лет к боевикам ИГ в Сирии присоединились около 300 выходцев из королевства. Об их судьбе ничего не известно.

18 июля сообщалось, что во время зачистки Мосула от последних боевиков ИГ иракские военные задержали 20 джихадисток. По информации немецкого издания Die Welt, среди них была девушка-подросток, которая приехала в Ирак из Германии, а также выходцы из России, Ливии, Турции, Сирии и Канады.