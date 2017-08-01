Центр консультирования ПФР помог более 420 тысячам россиян

С 1 января по 20 июня 2017 года федеральный Центр консультирования Пенсионного фонда России (ПФР) провел более 300 тысяч телефонных консультаций граждан по общим вопросам пенсионного и социального обеспечения, распоряжения материнским капиталом, государственного софинансирования пенсионных накоплений и ряду других вопросов. За то же время операторы Центра обработали свыше 120 тысяч интернет-обращений, поступивших от граждан через сервис онлайн-консультанта на сайте ПФР. Об этом «Лентре.ру» сообщили в фонде.

Наибольшее количество консультаций было проведено по темам получения и использования средств материнского капитала, порядка оформления СНИЛС, индексации страховых пенсий, перевода пенсионных накоплений между фондами и управляющими компаниями, а также получения информации о сформированных пенсионных правах.

Центр консультирования круглосуточно принимает обращения граждан и предоставляет им необходимую справочную информацию о госуслугах ПФР, что позволяет оперативно узнавать, как получить ту или иную услугу, уточнять список необходимых для этого документов, ближайшее место и способы оказания услуг и прочее.

Работа центра выстроена в формате единого федерального номера (8 800 302 2 302), позвонить по которому можно из любого региона России. Также предусмотрены онлайн-консультации и предоставление справочной информации через СМС-сообщения.

Каждый день Центр консультирования помогает тысячам россиян просто и быстро получать информацию по всем вопросам взаимодействия с Пенсионным фондом России.