ПФР и РЖД договорились о сотрудничестве по вопросам назначения пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) продолжает работу по организации межведомственного взаимодействия своих территориальных органов с социальными партнерами в электронной форме. Достигнута договоренность о сотрудничестве в части электронного информационного взаимодействия территориальных органов ПФР с архивами РЖД по направлению запросов пенсионно-социального характера в целях установления пенсий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Пенсионном фонде России.

Соглашение позволяет территориальным органам ПФР направлять электронные запросы о периодах работы, засчитываемых в страховой стаж, в том числе дающих право на досрочное пенсионное обеспечение, о заработке и так далее, и получать ответы на них в виде электронного документа или электронных образов ответов.

Как отметили в ПФР, электронные запросы и ответы заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц и юридически эквивалентны документам на бумажных носителях и не требуют дополнительного подтверждения.

Сотрудничество ПФР и РЖД обеспечивает полноту и достоверность сведений о пенсионных правах граждан, выходящих на пенсию, избавляет их от необходимости самостоятельно собирать документы, сокращает сроки предоставления государственной услуги по установлению пенсии. Тем самым совершенствуется порядок пенсионного обслуживания граждан.

В фонде также напомнили, что в последнее время уделяется особое внимание развитию как электронного документооборота с госорганами, занимающимися вопросами социального обеспечения, так и расширению онлайн услуг непосредственно для граждан, в частности, через создаваемую Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).