В России закрылся реестр блогеров

Роскомнадзор закрыл реестр блогеров из-за утратившего силу соответствующего закона. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Признана утратившей силу статья 10.2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и пункта 2 статьи 1 Федерального закона №97-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей"», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Тем не менее в ведомстве уточнили, что пользователи, обладающие значительной аудиторией и публикующие авторский контент, обязаны продолжать соблюдать требования, которые касаются сбора, обработки и распространения данных.

Реестр функционировал с 1 августа 2014 года. Он был создан для учета российских пользователей сети, владельцев сайтов и блогов с посещаемостью более трех тысяч посетителей в сутки. Кроме того, предполагалось, что регистрацию пройдут и существующие организаторы распространения информации: мессенджеры, соцсети, форумы, поисковые системы и сервисы.