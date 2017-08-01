На севере Франции обнаружены тела двух выходцев из России

Во французском городе Дуэ на севере страны полицейские обнаружили тела мужчины и женщины — выходцев из России. Об этом сообщает La Voix du Nord.

Стражи порядка и спасатели были вызваны друзьями пары, от которой продолжительное время не поступало новостей. По словам криминалистов, 52-летний мужчина был обнаружен повешенным на простыне, тело 54-летней женщины лежало на кровати. Следов насильственной смерти не зафиксировано.

Следователи считают основной версией произошедшего самоубийство. Мужчина и женщина проживали во Франции на протяжении последних 15 лет. Их имена не раскрываются.

4 апреля сообщалось, что в порту итальянского города Римини был обнаружен чемодан с телом россиянки. Как удалось установить следователям, девушка, имевшая вид на жительство в Италии, умерла от голода — она долгое время страдала анорексией и несколько раз попадала в больницу с этим диагнозом.Чемодан с телом выбросила ее мать — 48-летняя москвичка, работавшая в этой европейской стране сиделкой.