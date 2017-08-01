Двоих россиян задержали во Внуково с 2,5 килограммами кокаина в желудках

В столичном аэропорту Внуково задержали двоих петербуржцев, пытавшихся провезти в страну около 2,5 килограмм кокаина в своих желудках, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе таможни во вторник, 1 августа.

«По результатам досмотра указанных граждан с применением рентген-установки "Контур" обнаружено затемнение в желудочно-кишечном тракте», — отметили там. В больнице у одного из мужчин нашли 34, а у другого 29 наполненных каким-то веществом контейнеров из четырехслойных презервативов. Экспресс-анализ показал, что в них содержится кокаин.

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Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в крупном размере (статья 229.1. УК РФ).

Задержанные прибыли рейсом из Стамбула, куда прилетели из бразильского Сан-Паулу.

19 июля сообщалось о задержании на таможни в Шереметьево гражданина Украины, пытавшегося провезти кокаин в желудке. Во время досмотра багажа и ручной клади 36-летний мужчина путался в ответах на вопросы и заметно нервничал. Врачи изъяли у него 57 контейнеров с наркотическим вещество общим весом 600 граммов.

