Бухгалтеру Освенцима разрешили посидеть в тюрьме

Бывший офицер СС, известный как «бухгалтер Освенцима» Оскар Гренинг по состоянию здоровья может отбывать наказание в тюрьме. Об этом сообщает Spiegel.

Соответствующее решение было вынесено врачом-экспертом, о нем сообщила прокуратура Ганновера. Тем не менее, в заключении Гренингу должны оказывать надлежащий медицинский уход. Защита намерена обжаловать решение прокуратуры: представители Гренинга недовольны тем, что врач вынес свое заключение по документам, не проведя осмотр пациента.

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15 июля 2015 года бывший унтер-шарфюрер СС Гренинг был приговорен к четырем годам за пособничество в убийстве не менее 300 тысяч человек в концентрационном лагере Аушвиц.

По данным следствия, Гренинг не принимал непосредственного участия в уничтожении людей во время работы в лагере смерти. Он занимался досмотром имущества узников во время их прибытия в лагерь, а также конфискацией у них денежных средств и ценностей.