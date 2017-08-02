Власти Подмосковья увеличат производство местной рыбы

Объем производства товарной рыбы в Подмосковье планируется увеличить до семи тысяч тонн к 2020 году. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, передает телеканал «360» в среду, 2 августа.

По его словам, в настоящее время в регионе на стадии строительства находится четыре новых аквафермы, в планах строительство еще пяти.

«20 процентов основных затрат на строительство новых объектов будет возмещено из бюджета нашего региона. Это беспрецедентная мера. Подобных мер поддержки нет на федеральном уровне и, практически, нет на региональном», — подчеркнул Разин на выездном совещании Минсельхоза в Ногинском районе.

Министр также напомнил, что в рамках господдержки рыболовам возмещают часть затрат на покупку комбикорма.

Всего на территории Мособласти сегодня действует 14 рыбоводческих предприятий, уточняет телеканал.

30 июня глава «Росрыболовства» Илья Шестаков заявил, что аквакультура востребована среди предпринимателей и инвесторов. По его мнению, со временем рыбная продукция сможет конкурировать с мясом и птицей.

