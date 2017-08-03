Миноритарий «Югры» попросил Генпрокуратуру проверить временную администрацию

Миноритарный акционер банка «Югра» Андрей Коршунов подал заявление в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность главы временной администрации банка Дмитрия Онегина и решить вопрос о его уголовном преследовании. Об этом в четверг, 3 августа, сообщили в пресс-службе российского бизнесмена Алексея Хотина — акционера банка «Югра», передает Rambler News Service.

«В отсутствие каких-либо первичных учетных документов, вопреки возражениям сотрудников бухгалтерии банка, письменно уведомлявших его о преступных действиях, Онегин умышленно снизил размер собственных средств на 38,69 миллиарда рублей», — написал миноритарный акционер Андрей Коршунов.

«Прошу… провести проверку изложенных мною фактов, истребовать все документы, послужившие основанием отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций… и направить материал проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании Д. А. Онегина по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в обращении миноритарного акционера.

По заявлению Коршунова, балансовая стоимость 29 объектов недвижимости банка «Югра» была снижена в три раза — с 16,5 до 5,2 миллиарда рублей. Приказы Онегина «проводились "задним числом", чтобы руководство Центрального банка могло подготовить ответ на протесты Генеральной прокуратуры», — цитирует пресс-служба Коршунова.

«Апогеем незаконности является приказ Д. А. Онегина от 27.07.2017 № 148/1, прямо обязывающий осуществить корректирующие бухгалтерские записи в операционном дне 21.07.2017, то есть "задним числом"…» — говорится в обращении в Генпрокуратуру.

Миноритарный акционер также заявляет , что 7 июля 2017 года комитет банковского надзора Банка России предлагал в течение шести месяцев не отзывать лицензию банка на осуществление банковских операций.

Согласно данным из справочника ЦБ по кредитным организациям, доля акционеров-миноритариев «Югры» составляла 0,85 процента.

ЦБ 28 июля отозвал лицензию у банка «Югра», в который 10 июля была введена временная администрация. 19 июля Генеральная прокуратура вынесла протест в связи с введением временной администрации и предложила приостановить выплаты вкладчикам банка. ЦБ принял решение начать выплаты в запланированные сроки — 20 июля.

Бизнес-модель подконтрольного предпринимателю Алексею Хотину банка «Югра» была основана на финансировании проектов, связанных с бенефициарами банка, а кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка, было незначительным, указывал ЦБ в сообщении об отзыве у «Югры» лицензии.

Алексей Нефедов, глава банка «Югра», комментируя заявления ЦБ отметил: «По всем кредитам у нас заложено более чем 500 тысяч квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости в Москве. У нас обслуживается более 150 представителей нефтяного сектора. В основном это малые нефтяные компании, и у нас заложены их запасы — то, что можно извлечь и продать, а это более 150 миллионов тонн». «При начислении резервов, которые нам в этом году были предъявлены, и обвинениях в том, что из банка были выведены какие-то активы, могу еще раз повторить, что активов, наоборот, было заведено более чем на шестьдесят миллиардов рублей, в том числе и залогового обеспечения, и денежных средств акционера», — добавил банкир.