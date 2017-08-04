Активно искавшему юную подружку пенсионеру из Флориды запретили ходить на пляж

В американском штате Флорида пенсионеру запретили появляться на местном пляже из-за того, что он раздавал прохожим визитки с текстом «Папик ищет свою сладкую детку». Как сообщает в пятницу, 4 августа, Associated Press, на мужчину пожаловалась мать одной из девушек, получивших карточку.

По словам работника пляжа, расположенного в округе Волуси, 73-летний Ричард Басараба (Richard Basaraba) нарушил постановление, запрещающее приставания в общественном месте. Мужчине нельзя будет приходить на этот участок побережья в течение полугода.

Мать потерпевшей девушки, Каролина Симан (Karolina Seaman), рассказала в интервью WESH, что в один из дней Басараба подошел к ее 16-летней дочери и дал визитку, отметив, что ищет свою Золушку. На карточке значилось: «Папик ищет свою сладкую детку, предлагаю ежемесячное пособие». Текст сопровождался изображением девушки, сидящей на коленях у пожилого мужчины. На пенсионере была футболка с такой же надписью и картинкой.

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После этого случая Симан связалась не только с руководством пляжа, но и с несколькими организациями, в том числе и теми, которые борются с торговлей людьми. По мнению женщины, они должны взять на контроль 73-летнего нарушителя.

Сам Басараба заявил, что он опустошен, а также принес извинения Симан и ее дочери. По словам мужчины, он является отцом, дедом и вдовцом. Из-за одиночества он каждый день ходит на пляж, чтобы общаться с людьми. Несколько недель назад, по словам мужчины, он купил в интернете футболку и визитки в качестве шутки.

«Эта футболка отправляется в мусорку. Я больше не собираюсь делать ничего подобного», — заверил Басараба. Как отмечает Associated Press, мужчина также удалил свою электронную почту и аккаунт в Facebook, где размещал фотографии женщин в бикини.