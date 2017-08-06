Пытавшийся прорваться на Эйфелеву башню с ножом мужчина заявил о связи с ИГ

Мужчина, который пытался прорваться с ножом на Эйфелеву башню в Париже, заявил о своей связи с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает AFP со ссылкой на источник, близкий к ходу расследования.

По данным собеседника издания, подозреваемый — француз, родившийся в августе 1998 года в Мавритании. Он заявил, что хотел совершить нападение на военного и именно связь с ИГ «побудила его перейти к действию».

Источник также рассказал, что молодой человек ранее в течение нескольких месяцев проходил лечение в психиатрической больнице и снова попал туда же 27 июля. При этом ему разрешили покинуть учреждение на выходные с 4 по 6 августа.

Агентство также отмечает, что контртеррористическое подразделение парижской прокуратуры начало расследование после задержания мужчины. Оно ведется по делу о преступном террористическом сговоре с целью совершить покушение на людей, а также по делу о покушении на убийство представителей государственной власти.

Ранее 6 августа стало известно о задержании вооруженного ножом мужчины у Эйфелевой башни. Инцидент произошел поздно вечером 5 августа. Мужчина попытался преодолеть один из пунктов контроля у подножия объекта, но его удалось быстро нейтрализовать. AFP отмечает, что при этом он выкрикивал «Аллах акбар!».