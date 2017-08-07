В Иллинойсе учредили День Барака Обамы

Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер подписал указ, согласно которому 4 августа, день рождения бывшего президента США Барака Обамы, объявляется Днем Барака Обамы. Об этом сообщает The Hill.

Этот праздник будут отмечать каждый год, начиная с 2018 года.

«В этот день мы будем чествовать 44-го президента Соединенных Штатов, который начал свою карьеру, служа жителям Иллинойса: вначале в Сенате штата, потом в Сенате США. Он посвятил свою жизнь защите прав американцев и налаживанию контактов между различными частями общества», —сказал Раунер.

Барак Обама отметил свой 56-й день рождения в пятницу, 4 августа. Как отмечает The Hill, бывший вице-президент США Джозеф Байден поздравил бывшего американского лидера, написав в Twitter: «Твое служение народу было большим подарком для страны, твоя дружба и братские чувства — это великий подарок для меня. С Днем рождения, Барак».

Обама возглавлял Соединенные Штаты с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. До избрания главой государства был сенатором от штата Иллинойс. Впервые был избран в ноябре 2008-го, на второй президентский срок переизбран в 2012 году.