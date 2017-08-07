Заблудившаяся британка получила в бразильской фавеле две пули вместо воды

В британскую туристку, оказавшуюся с мужем и тремя маленькими детьми по ошибке в бразильской фавеле, выстрелили наркоторговцы. Об этом сообщает The Daily Mail.

Семья на машине направлялась в курортный город Ангра-дус-Рейс. По дороге путешественники решили купить воды и обратились за помощью к местным жителям. Те, не поняв вопроса, отправили их в фавелу Агуа Санта (Agua Santa — переводится с португальского как «святая вода»).

В этих трущобах обитают наркоторговцы из группировки Терсейро Командо Пуро (Terceiro Comando Puro). Как сообщает BBC News, к автомобилю подошла группа вооруженных людей и потребовала, чтобы туристы вышли из машины. Британцы, вероятно, не поняли, чего от них хотят, и не выполнили требование.

Тогда злоумышленники выстрелили в 46-летнюю Элоизу Диксон, сидевшую за рулем. Две пули попали женщине в живот.

Британку доставили в больницу и прооперировали, в настоящее время ее жизни ничто не угрожает.