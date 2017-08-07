Iceberg намочил брата с сестрой из шланга

Итальянская марка Iceberg запустила новую рекламную кампанию. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 7 августа.

В съемках принял участие модель Пайпер Америка и ее брат Лаки Блю Смит. На снимках они поливают друг друга из шланга, позируют на заднем сидении автомобиля и гуляют по пляжу. Съемки проходили в Лос-Анджелесе.

Фото: ICEBERG 1 /4

Iceberg — итальянская компания, которая специализируется на производстве женской, мужской, детской одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии. Основан в 1974 году Джилианой Марчини и Сильвано Джерани. В 2000 году пост креативного директора марки занял их сын — Паоло Джерани.

Концепцией Iceberg является создание одежды в стиле sport fashion. Коллекции бренда сочетают в себе итальянское качество и инновационный дизайн. Фирменная одежда изготавливается из шелка, денима, трикотажа, льна и шерсти. В качестве декора дизайнеры применяют различные виды экзотической кожи, металлизированные детали, мех, стекло, камни.