Бизнес
 

EU today назвало главу АФК «последним героем» лужковской эпохи

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Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков

Новый раунд классического противостояния олигархов начнется в московском суде во вторник, 8 августа. Так издание EU today анонсировало продолжение судебного процесса по иску «Роснефти» к АФК «Система». В публикации отмечено, что адвокаты ответчика в очередной раз попытаются сдвинуть сроки судебного разбирательства.

Издание подчеркивает, что защиту АФК возглавляет ее руководитель по связям с общественностью Евгений Чуйков, в свое время получивший британское образование и работавший в консалтинговой компании Bell Pottinger. «Его контратака отличается сложностью и координируется с мнением международных инвесторов. Компания даже обратилась к нескольким независимым директорам, включая бывшего комиссара по торговле ЕС лорда Питера Мандельсона, чтобы те связались с президентом России Владимиром Путиным и попросили его вмешаться в процесс», — говорится в статье.

При этом, по мнению EU today, СМИ упускают из виду биографию главы «Системы» Евтушенкова. После «лихих» лет президентства Бориса Ельцина он был одним из немногих титанов 1990-х годов, кто сумел приспособиться к путинской эре восстановления порядка. А в 2010 году, после отставки Юрия Лужкова с поста мэра Москвы, Евтушенков остался, во многих смыслах, «последним героем» той эпохи.

Владелец «Системы» женат на сестре супруги Лужкова Елены Батуриной, когда-то самой богатой женщине России, теперь живущей в Соединенном королевстве. Свое восхождение на вершины делового влияния Евтушенков начал московским бюрократом среднего звена — главой Московского комитета по науке и технологиям, напоминает издание. С 1993 году Евтушенков смог приобрести целую коллекцию разнообразных активов — от турагентства «Интурист» до знаменитого магазина товаров для детей, а также НПЗ и городская сеть АЗС.

В 1995 году одно частное трастовое товарищество приобрело мажоритарную долю Московской городской телефонной сети (МГТС). Крупнейшим участником группы стал Московский комитет по науке и технологиям Евтушенкова. В течение года все остальные частные инвесторы были выведены из игры или заменены организациями, которые были частью будущей «Системы».

При этом доля Москвы в предприятии была сокращена с 22 процентов до 3,6 процента. И именно в этот момент организационно-правовая форма товарищества с ограниченной ответственностью была изменена на открытую акционерную компанию, в которой 94 процента принадлежало «Системе».

Юристы «Роснефти» намерены отстаивать позицию о том, что в вопросе приобретения «Башнефти» Евтушенков пошел удивительно похожим путем и что далее последовала череда мероприятий по выводу активов, вылившаяся в передачу большей части стоимости компании другим холдингам «Системы», резюмирует — EU today.

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