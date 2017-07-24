Суд признал законным изъятие служебной переписки бывшего руководства «Башнефти»

Замоскворецкий суд Москвы не нашел нарушений в действиях столичного нотариуса Виктора Сидорука , заверившего переписку топ-менеджеров АФК «Система» и «Башнефти» от 2013 года. Эти документы стали доказательством по иску «Роснефти» к АФК на 170,6 миллиарда рублей в Арбитражном суде Башкирии. Об этом заявил представитель «Роснефти» по итогам судебного заседания.

Судья Нелли Рубцова вынесла решение отклонить иск «Системы» об оспаривании нотариальных действий отклонить.

АФК просила признать неправильными и отменить нотариальные действия по осмотру информации, расположенной в почтовых ящиках системы Outlook ряда пользователей. По мнению истцов — «Роснефти» и «Башнефти», данная переписка доказывает, что ответчики изначально осознавали убыточность для «Башнефти» реорганизации 2014 года, когда эту компанию контролировала «Система».

Из письменных объяснений нотариуса, представленных в суде, следует, что безотлагательность нотариального действия от 5 июня обусловлена опасностью заражения компьютера вирусами-вымогателями (WannaCry и Petya), а также назначенным на следующий день (6 июня) предварительным заседанием Арбитражного суда Республики Башкортостан.

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«С учетом произошедшей в мае 2017 года атаки компьютерного вируса на серверы различных компаний у ПАО АНК "Башнефть" существовали реальные основания опасаться утраты электронной переписки и невозможности ее последующего использования в качестве доказательств» — заявил в суде представитель «Роснефти». Он напомнил, что эти опасения подтвердились после вирусной атаки на сервера компании имевшей место 27 июня.

Представитель истца подчеркнул, что нет доказательств, что нотариусом были допущены какие-то нарушения. В свою очередь, юрист «Башнефти» выразил убеждение, что «действия представителей АФК направлены на затягивание процесса в арбитражном суде в Башкирии».

27 июня представители АФК в Арбитражном суде Башкирии просили приостановить производство по иску «Роснефти» и «Башнефти» до рассмотрения заявления в столичном суде, настаивая на недостоверности алгоритма получения нотариусом доступа к архивам сообщений.

В частности, обращалось внимание, что осмотр доказательств производился нотариусом без участия представителей АФК «Система» и Система-Инвест». Однако в данном случае их присутствие не требовалось, поскольку все права на электронные письма, отправленные или полученные с использованием служебной почты принадлежат «Башнефти». Таким образом, не может идти речи, что имело место вторжение в частную жизнь сотрудников.

Переписка, отмечают представители «Роснефти», доказывает, что АФК в марте 2014 года начала готовиться к возможным искам о взыскании убытков от реорганизации «Башнефти». В частности, бывший топ-менеджер этой компании Кирилл Андрейченко 28 марта 2014 года по электронной почте дал указание подготовить тезисы, чтобы обосновать реорганизацию текущей бизнес-стратегией «Башнефти» и достижением позитивных бизнес-целей.

