Умер композитор и основатель ВИА «Веселые ребята» Павел Слободкин

В Москве на 73-м году жизни скончался Павел Слободкин, народный артист России, композитор, педагог, основатель ВИА «Веселые ребята» и музыкального центра своего имени. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, похороны артиста пройдут 10 августа.

В 1966 году Слободкин создал один из первых вокально-инструментальных ансамблей в стране — «Веселые ребята». Через восемь лет его участницей стала Алла Пугачева, тогда начинающая певица. Аранжированная Слободкиным песня «Арлекино» принесла ей победу на конкурсе «Золотой Орфей» и стала первым хитом артистки.

В этом коллективе начинали свою карьеру такие певцы, как Александр Барыкин, Александр Буйнов, Алексей Глызин и Вячеслав Малежик. В 1988 году «Веселые ребята» получили статус музыкального театра.

В 2002 году на Арбате открылся Московский театрально-концертный центр Павла Слободкина.