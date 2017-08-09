Гаишника на Ямале проверят из-за попавшего на видео пари о пьяной езде

На Ямале проведут служебную проверку в отношении сотрудника отдела МВД по Пуровскому району, который в нетрезвом виде поспорил на 300 тысяч рублей, что безнаказанно проедет в таком состоянии по городу Тарко-Сале за рулем машины. Об этом сообщается на сайте УМВД ЯНАО. Видео с заключением пари опубликовано на YouTube 6 августа.

На записи молодой человек заявляет о том, что он работает в ГАИ, и утверждает, что это дает ему право делать за рулем что угодно.

На время проведения проверки полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей.