Walmart осудили за открытие «сезона охоты» в американских школах

В сети раскритиковали стенд с оружием в одном из магазинов сети Walmart, над которым установили баннер с надписью «Проведи этот учебный год как герой». Снимок был опубликован в Twitter-аккаунте пользователя с ником ismailkidd. «Ох, Walmart», — разочарованно отметил он.

Пользователи возмутились действиями администрации магазина. «Walmart, какого черта?» «Должно быть, в школах снова будет открытие "сезона охоты на гризли"», — заявили они, прикрепив к своим постам хештег #BetsyDevos.

— Ismail Kidd Noorzai (@ismailkidd) 09 августа 2017, 19:20

Судя по всему, юзеры намекнули Walmart на высказывание министра образования США Бетси Девос, которая оправдывала наличие огнестрельного оружия в американских школах возможным нападением медведей гризли. «Эх, Walmart. Не уверен, что это именно то, чем бы вы хотели поделиться», — пожалел сеть магазинов один из них.

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Представители Walmart отреагировали на массовые возмущения пользователей и извинились, отметив, что уже избавились от провокационного баннера. «Мы слышим вас. Это ужасно», — заявили они.

Тем не менее через несколько часов в Twitter компании появилось сообщение, в котором администрация призналась, что до сих пор не может определить супермаркет, где была сделана фотография. Позже представители Walmart сообщили, что менеджер магазина, где якобы был расположен баннер, отрицает его наличие. Сотрудники сети продолжают поиски.

В начале апреля в результате стрельбы в классе начальной школы North Park School в Сан-Бернардино (Калифорния) была убита 53-летняя учительница начальных классов, и тяжело ранены двое учеников. Стрелок покончил с собой.