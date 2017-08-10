Малайзийца обвинили в 626 изнасилованиях собственной дочери

Гражданина Малайзии обвинили в многочисленных сексуальных преступлениях против собственной дочери. Об этом сообщает Reuters.

Как установило следствие, 36-летний мужчина развелся с женой два года назад. Старшая дочь, которой на тот момент было 13 лет, осталась с ним, двух младших забрала мать. С тех пор мужчина почти ежедневно насиловал девочку, в том числе в извращенной форме (всего установлено 626 случаев). Ему предъявлены обвинения в содомии, изнасиловании и инцесте.

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Девочка все эти годы не сообщала матери о происходящем. Она открыла ей правду лишь после того, как узнала, что отец планирует отсудить у бывшей супруги оставшихся детей.

Проблема сексуальных надругательств в Малайзии — одна из самых острых. Ежедневно в стране отмечается в среднем 10 изнасилований, и в половине случаев жертвами становятся дети моложе 16 лет. В общей сложности с 2005 по 2014 год было зафиксировано 28,7 тысячи случаев, и лишь в трех процентах суд вынес обвинительный вердикт.