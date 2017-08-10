Репортера затравили за насмешку над интересом мусульманок к эротичному белью

Репортер канадской радиостанции Майкл Кейн (Michael Kane) поделился в Twitter наблюдением: он увидел в крупном торговом центре, как две мусульманки выходили из магазина женского белья Victoria's Secret. Как отмечает BBC, твит журналиста вызвал «бурю в мультикультурной Канаде». Его обвинили в тиражировании стереотипов о мусульманах.

«Я всего лишь репортер: увидел, как двое скромно одетых женщин в религиозных головных уборах выходит из магазина Victoria's Secret в "Итон-Центре"», — написал журналист. Формулировка «я всего лишь репортер» многим показалась издевательской, из-за чего на Кейна обрушился шквал критики. В комментариях под записью журналиста упрекнули в разделении общества на своих и чужих.

Кейну пришлось удалить пост, однако у некоторых микроблогеров сохранился скриншот.

Волна негодования сменилась шутками, высмеивающими стереотипы о мусульманах.

«Мусульманские женщины покупают нижнее белье? Это возмутительно! Куда смотрит мусульманский патруль, когда они так нужны?» — написала одна из пользовательниц Twitter.

«Пожалуйста, сообщите об этом властям!» — в шутку призывал @imraansiddiqi.

Не простили Кейну и фразу «я всего лишь репортер». По мнению некоторых пользователей, это выражение — новая вариация выражения «я не расист, но».