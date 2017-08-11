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В Омске нашли обглоданное 40 кошками тело их хозяина

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В Омске обнаружили тело пенсионера, которое обглодали жившие у него кошки. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщается на портале Om1.ru.

Мужчина проживал один в частном доме, был нелюдим. При этом он содержал порядка 40 кошек. По данным портала, большую часть времени пенсионер проводил во дворе дома, иногда ходил в магазин.

Последний раз его видели в начале июля. «Обеспокоенные соседи сообщили квартальной о том, что пенсионер не появляется ни на улице, ни в магазине. Все вместе обошли дом, но ничего странного не заметили», — говорится в публикации. В результате жители города обратились в полицию, и 10 августа стражи порядка вошли в дом.

В помещении было обнаружено тело мужчины. Оставшиеся без корма кошки обглодали труп, а затем, предположительно, начали есть друг друга. Отмечается, что выжил только один питомец.

Как заявила агентству «Омск Регион» старший помощник руководителя управления Следственного комитета по региону Лариса Болдинова, в настоящее время устанавливается причина смерти пенсионера. «Скорее всего, он умер от хронического заболевания. Прижизненных телесных повреждений нет. Есть несколько посмертных укусов от животных», — отметила она. По ее словам, рядом с телом были обнаружены несколько мертвых кошек, остальные сбежали.

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