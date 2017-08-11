Уголовники рассказали детям о выращивании марихуаны и тюремной столовой

Видео: WatchCut Video / YouTube

Проект Cut выпустил видеоролик, в котором дети из младшей школы задали интересующие их вопросы людям с судимостью. На это обратил внимание портал High Snobiety.

Приглашенные на беседу школьники, судя по всему, не были в курсе криминального прошлого собеседников. Тем не менее, как только дети поняли, что перед ними бывшие зеки, то сразу начали задавать самые разнообразные вопросы. Прежде всего, детей интересовала причина судимости. Оказалось, что один собеседник угодил в тюрьму за ношение оружия без лицензии, а другой — за выращивание марихуаны.

Дети узнали у героев выпуска подробности жизни за решеткой. Их интересовало, были ли у зеков друзья, можно ли использовать в тюрьме мобильный телефон и чем кормят заключенных.

В конце ролика мужчины признались, что сожалеют о своих преступлениях. Дети заявили, что не считают их плохими людьми и верят в то, что уголовники исправились.