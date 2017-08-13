Из жизни
 

Итальянец воспользовался весами в супермаркете для взвешивания гашиша

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Итальянский суд арестовал 23-летнего жителя города Остия после того, как тот пришел в супермаркет со 100-граммовой плиткой гашиша. Об этом сообщает газета la Repubblica.

Сотрудники магазина Carrefour вызвали полицию, увидев, как молодой человек, никого не стесняясь, в овощном отделе достал наркотик и начал его взвешивать. После задержания он заявил, что гашиш откопал в парке, а поскольку у него дома не было весов, ему пришла в голову идея воспользоваться общественными.

Стражи порядка заявили, что этого бруска хватило бы на 600 доз, примерная стоимость изъятого наркотика составляет около одной тысячи евро.

13 марта в Ленинградской области сотрудники таможни и полицейские изъяли более 266 килограммов гашиша из грузовика, прибывшего с территории Эстонии. Операция носила характер «контролируемой поставки»: грузовик был намеренно пропущен на территорию России через таможню в Ивангороде, после чего проследовал на строительную площадку в районе поселка Сиверский Ленинградской области. В момент перегрузки наркотиков на легковой автомобиль оперативники, контролировавшие передвижение грузовика от границы, задержали участников преступной группы.

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