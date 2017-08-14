Шесть тюменцев пострадали в драке из-за серьги в «Макдоналдсе»

В ресторане быстрого питания «Макдоналдс» в Тюмени подрались посетители. Об этом «Интерфаксу» сообщили в областном управлении МВД.

Инцидент произошел в субботу, 12 августа. «В ходе конфликта, который перерос в драку, один из посетителей распылил газ из баллончика, предположительно, это был перцовый газ», — отметили в управлении.

По факту произошедшего возбуждено административное дело о побоях.

Двое посетителей «Макдоналдса» обратились к офтальмологу с химическим ожогом глаз. Они находятся под амбулаторным наблюдением, отметили в областном департаменте здравоохранения.

Всего, по данным издания «Вслух.ру», в результате потасовки пострадали шесть человек, в том числе дети. По предварительным данным, поводом для ссоры стала серьга в ухе у одного из посетителей. Когда он зашел в заведение, группа нетрезвых мужчин принялась оскорблять и толкать его.

В октябре 2016 года в центре Москвы около ресторана «Крошка-картошка» в ходе драки неизвестный ранил противника ножом. В потасовке участвовали несколько человек, между которыми произошел конфликт на бытовой почве. Пострадавший был госпитализирован.