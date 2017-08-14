В Финляндию назначен новый российский посол

Назначен новый посол России в Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости.

Посольство возглавит Павел Кузнецов. До сегодняшнего дня он занимал должность директора Генерального секретариата МИД России.

Павел Кузнецов родился 10 августа 1958 года. Окончил МГИМО МИД России, с 1980 года на дипломатической работе. Начинал карьеру в посольстве СССР в Финляндии. В 1999-2004 годах занимал должность советника-посланника посольства России в Эстонии, до 2010 года - директор Второго Европейского департамента МИД. В 2010-14 годах — посол в Словакии, позже — директор Генерального секретариата министерства иностранных дел.