Свердловские власти обменяются с Белоруссией памятниками лидеру «Песняров»

Свердловские власти подарят Белоруссии памятник руководителю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину. Временно исполняющий обязанности главы российского региона Евгений Куйвашев в среду, 16 августа, посетит республику, где примет участие в открытии монумента, сообщает Ura.ru.

Мероприятие приурочено к 950-летию Минска. Кроме того, Куйвашев встретится с представителями белорусского правительства.

По информации издания, главная цель подарка — развитие двухстороннего сотрудничества между Свердловской областью и республикой.

Процесс создания памятника уральскому артисту курировал специально созданный Куйвашевым комитет, который возглавили вице-губернатор Павел Креков и глава свердловского Минкульта Светлана Учайкина.

В 2014 году в центре Екатеринбурга по инициативе белорусского правительства был установлен такой же памятник Мулявину.

Уроженец Свердловска (сейчас — Екатеринбург), художественный руководитель легендарного ансамбля «Песняры» скончался 26 января 2003 года в Москве, в отделении нейрохирургии госпиталя имени Бурденко, куда он был перевезен из Белоруссии для продолжения лечения. В мае 2002-го Мулявин попал в автокатастрофу.