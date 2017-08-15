Авиакомпания Air Berlin начала процедуру банкротства, а также ведет переговоры с Lufthansa о покупке части своего бизнеса. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

В документе отмечается, что данное решение авиаперевозчик принял после того, как стало понятно, что он не сможет получить финансовую помощь от основного акционера — компании Etihad. Авиакомпания при этом продолжит полеты в штатном режиме.

В сентябре 2016 года сообщалось о том, что Air Berlin сокращает расходы и планирует уволить около тысячи сотрудников и отдаст в аренду значительную часть парка самолетов. Кроме того, перевозчик тогда же принял решение избавиться от 40 лайнеров, передав их дочерней компании своего основного конкурента — Lufthansa.

Сокращение издержек оказалось неэффективным на фоне падения спроса и неопределенности с вводом в эксплуатацию нового международного аэропорта Берлин-Бранденбург, который должен был стать основным хабом для второй по величине германской авиакомпании. Открыть новый аэропорт планировали еще в 2011 году, но сдача объекта неоднократно переносилась на неопределенный срок.

Финансовые проблемы Air Berlin начались в 2009 году, когда был зафиксирован первый убыток в объеме 24,5 миллиона евро. В дальнейшем авиакомпания показала прибыль только 2012 году в размере 6,8 миллиона евро. Положительный результат тогда был связан с вхождением в капитал компании нового акционера — Etihad. Тем не менее негативный тренд исправить не удалось, и по состоянию на конец 2016 года убыток Air Berlin составил 781,9 миллиона евро, а совокупный долг авиакомпании — 1,2 миллиарда евро.