Активистов из Славянска возмутил отказ молодых людей встать под гимн Украины

Видео: Деловой Славянск / YouTube

В Славянске (Донецкая область Украины, находится под контролем Киева) трое молодых людей отказались встать во время исполнения украинского гимна на главной площади города. Возмущенные их поведением активисты вызвали полицейский патруль. Видео инцидента опубликовал портал «Деловой Славянск».

На записи активист в камуфляже требует от сотрудников полиции проверить у молодых людей документы. Патрульные опрашивают их, знакомятся с содержанием рюкзака одного из юношей. Как отмечает ресурс, молодые люди оказались учащимися различных учебных заведений.

