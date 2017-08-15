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Путин поздравил Индию с 70-летием независимости

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A boy tries to control an Indian national flag from the wind as it is installed at a wholesale market on the occasion of India's Independence Day celebrations in the southern Indian city of Chennai August 15, 2012. REUTERS/Babu (INDIA - Tags: SOCIETY ANNIVERSARY TPX IMAGES OF THE DAY)

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму индийскому коллеге Пранабу Мукерджи и премьер-министру Индии Нарендре Моди по случаю 70-летия независимости страны. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает сайт Кремля.

В своем послании глава российского государства высоко оценил успехи Индии в экономической, социальной и других сферах.

«Российско-индийские связи всегда строились на основе принципов дружбы и взаимного уважения. Накоплен большой опыт плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, координации усилий в решении важных задач региональной и глобальной повестки дня», — отметил Путин.

Москва готова укреплять «особо привилегированное» стратегическое партнерство с Дели, подчеркивается в телеграмме.

1 июня Нарендра Моди в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразил надежду на более высокие темпы роста отношений с Россией.

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