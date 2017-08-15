Робби Уильямс разработал розовую одежду для всей семьи

Британский певец Робби Уильямс принял участие в разработке новой коллекции одежды для бренда Marc O'Polo. Как сообщает FashionNetwork, речь идет о линейке свитшотов, которую Уильямс создал со своей женой Айдой. Цвет одежды — розовый — выбрала дочь музыканта.

Все модели изготовлены из мягкого трикотажа с вышитым автографом Уильямса на рукаве. Коллекция вышла ограниченным тиражом. Также певец принял участие в рекламной кампании бренда, автором снимков стал фотограф Питер Линдберг.

Робби Уильямс ― британский певец, автор песен и актер. С 1990 по 1995 и с 2009 по 2012 годы он являлся участником поп-коллектива Take That.

Под маркой Marc O'Polo продается одежда в стиле casual. Главный офис компании расположен в немецком городе Штефанскирхен.

Зимой 2016 года марка запустила рекламную кампанию, в которой приняла участие Актер Джош Хартнетт и модель и актриса Дри Хемингуэй, правнучка известного писателя. Снимки выдержаны в стиле семейной дачной фотосъемки в духе 1960-х годов.