Первую танковую армию ЗВО подняли по тревоге на учения

В соединениях и воинских частях 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа прошла проверка боеготовности войск. Как заявили в пресс-службе ЗВО, по тревоге были подняты части, расположенные в четырех регионах России — в Московской, Нижегородской, Смоленской и Ивановской областях.

К проверке привлечены танковое, мотострелковое, артиллерийское, ракетное, зенитное ракетное соединения, а также подразделение радиационной, химической и биологической защиты. В настоящее время военнослужащие готовятся к совершению многокилометровых комбинированных маршей в назначенные районы.

Главная цель проверки — определить способности войск выполнять боевые задачи по предназначению. Кроме того, военные отработают вопросы жизнеобеспечения и вводные по отражению нападения условного и ориентирования в незнакомом районе.

Летом 2015 года стало известно, что с декабря 2014-го в России заново сформирована 1-я гвардейская танковая армия имени маршала Михаила Катукова. В ее состав вошли 2-я гвардейская Таманская мотострелковая и 4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизии, а также 27-я Севастопольская мотострелковая и 6-я танковая бригады.

